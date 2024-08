A 205 km/h sull’autostrada svizzera. La Polizia Cantonale lo ferma a Monte Carasso e scatta la denuncia

A 205 km orari sull’A2, non potrà più guidare in Svizzera. La notizia è di qualche giorno fa ma la Polizia cantonale l’ha comunicata solo oggi, dopo averlo identificato: lo scorso 23 luglio, poco dopo le 23 nell’ambito di un controllo della velocità, è stata riscontrata una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

A Bellinzona, sull’autostrada A2, è stato intercettato un 31enne automobilista albanese residente in Inghilterra che circolava in direzione sud a una velocità di 205 chilometri orari dove il limite è di 120. Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale e l’uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia cantonale il 18 agosto, a Monte Carasso sull’autostrada A2, mentre si dirigeva verso nord. Il 31enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

Si rammenta che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.