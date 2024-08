A Besozzo la festa della Lega del Medio Verbano con Matteo Salvini

Sabato 7 settembre nella cornice di Via Roma 38 a Besozzo si terrà la tradizionale Festa della Lega Medio Verbano

Sabato 7 settembre 2024, nella cornice di Via Roma 38 a Besozzo, si terrà la tradizionale Festa della Lega Medio Verbano.

«Un appuntamento storico e molto atteso, che quest’anno si preannuncia particolarmente significativo grazie alla presenza di figure di spicco della politica nazionale, regionale ed europea», spiegano gli organizzatori.

L’evento, che si svolgerà dalle ore 17:00 alle 24:00, vedrà come ospite d’onore il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché Segretario Federale della Lega, Sen. Matteo Salvini. Insieme a lui interverranno, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il capogruppo della Lega al Senato, Sen. Massimiliano Romeo, l’eurodeputata On. Isabella Tovaglieri, il deputato On. Stefano Candiani e il presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia, Consigliere Regionale Emanuele Monti.

«La festa sarà un’occasione di confronto e dialogo con i rappresentanti delle istituzioni, in un’atmosfera che combina impegno civico e spirito di comunità. Durante la serata, i partecipanti potranno inoltre godere di intrattenimento musicale dal vivo e di un ricco menù, in un contesto accogliente e festoso – proseguono i rappresentanti della Lega Medio Verbano -. L’appuntamento rappresenta un momento di grande importanza per la comunità locale, unendo tradizione e attualità politica».