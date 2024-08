Agesp: sospensione servizio e recupero raccolta differenziata dei rifiuti – frazione secca il 15 agosto a Busto Arsizio

Come anticipato a fine luglio si ricorda che, in occasione della “Festa dell’Assunzione”, giovedì 15 agosto il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti a Busto Arsizio, nelle zone dove sarebbe previsto, verrà sospeso come di consueto.

Per la frazione indifferenziata (sacco azzurro con tag R-fid) e i pannolini/pannoloni (sacco rosso) la raccolta annullata di Ferragosto sarà recuperata sabato 17 agosto.

Si invitano, pertanto, gli utenti ad esporre i propri sacchi azzurri / sacchi rossi e a lasciarli esposti anche dopo il consueto orario ordinario di raccolta, per consentirne il recupero straordinario.

La raccolta delle altre frazioni (carta, plastica, umido, vetro/alluminio) rimane invece confermata il successivo giorno di raccolta dopo il 15/8 previsto da calendario, come da prassi.

Per informazioni: Servizio clienti igiene ambientale – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì ore 8.30 – 19.00 / sabato ore 8.30 – 12.30).