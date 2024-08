All’ippodromo di Varese sabato si corre, in evidenza il premio Lino Oldrini

Sabato 17 agosto si torna a correre alle Bettole, dove, a partire dalle ore 18, sono in programma sei corse: tre sull’erba e altrettante in sabbia. Si comincia con il Premio Associazione Nazionale Alpini, sezione di Varese, handicap di minima per cavalieri e amazzoni, sui 1950 metri della pista sabbia. Al via ci sono solo gentleman rider e il favorito è il numero 1 Salsapoppy, sette anni allenato da Diego Dettori, che avrà in sella Stefano Di Moro e tenterà di compiere un passo avanti rispetto al secondo posto del 6 agosto. Quel giorno, avrebbe dovuto correre anche Mati Megabyte (numero 2), ritirato, però, come era accaduto anche il 24 luglio. Ora Davide Fiorani manderà in pista con fiducia il suo allievo, che rientra a due mesi esatti dall’ottavo posto di Milano, nella sesta eliminatoria del San Siro Classic. Il nove anni figlio di Red Rocks ama la pista varesina e sarà interpretato da Alessandro Bonfatti, che lo ha montato bene nei lavori di questa settimana. Delle tre femmine in gara, la più pronta sembra la numero 3 Voluntary, terza, dietro a Salsapoppy, il 6 agosto.

Alle 18.30, largo ai tre anni sul miglio verde, nel Premio Lino Oldrini: Zuleika (numero 5) è stata sempre in testa nel Premio Alex Piombo del 6 agosto e punta al secondo successo di fila con la sua allenatrice Valeria Toccolini in sella. Nella stessa corsa di 11 giorni fa era arrivato quarto Blu Zaffiro (numero 1) che per il suo trainer Marco Gonnelli è pronto ora per la vittoria. Ilovemyjob (numero 4), sauro allenato da Endo Botti, è reduce dal secondo posto del 29 giugno in condizionata a Livorno, mentre il grizzettiano Burrobirra (numero 3) non corre sui 1600 metri in erba dal 1 giugno, giorno del settimo posto a San Siro nel Premio Dario Pellegata. Infine Bobby’s Breath (numero 2) rientra dopo 255 giorni di stop.

Terza prova di giornata, il Premio Forcora, handicap in sabbia per i cosiddetti “stayer”, cavalli cioè specialisti in gare su lunghi percorsi, in questo caso 2700 metri. Nonostante il peso, 61 chili e mezzo, merita grande attenzione la femmina di Valeria Toccolini, Starting Over (numero 1), che già ha mostrato di gradire tracciato e distanza e non solo per i due secondi posti consecutivi messi in fila fra il 24 luglio e il 6 agosto. Ci stanno anche gli allievi di Gonnelli Est dei Grif (numero 3), ben montato da Dario Di Tocco, e Sopran Polluce (numero 5), affidato ad Andrea Mezzatesta. Rocolett (numero 4) è un solido nove anni allenato da Antonio Marcialis, mentre il tre anni Dark Biscuit (numero 2) prova per la prima volta la distanza: finora non era andato oltre i 2500 metri del Premio Ribes Horse (settimo posto). Infine Angel (numero 6) è al rientro dopo 52 giorni.

Quarta corsa è il Premio Tratteggio, handicap sui 1500 metri della pista in erba. Valentina Oglialoro presenta con fiducia Sopran Brigida, castrone di 6 anni, quarto nel Premio Borghi del 3 agosto, che ha il numero 1, essendo il top weight: si porta in groppa 62 chili e l’energia di Sara Spampatti, a segno giovedì a Merano, nel Premio delle Alpi, insieme a Quello di Matteo Bonetti. Impossibile trascurare il 9 anni di Emilio Premoli Denaar (numero 2), con Dario Di Tocco, e il 4 anni di Marco Gasparini Regency Buck (numero 5).

Si torna sulla sabbia per il Premio Jean d’Or, alle 20. È la prova con il maggior numero di partenti della giornata (8) e in questo handicap sui 1400 metri ci provano in tanti. Willy il Coyote (numero 1) sembra quello del cartone animato, oppresso da un gigantesco macigno sulla schiena: 71 chili e mezzo, al rientro nella categoria dei fantini, sono una tonnellata… Anche la numero 2 Tilly The Filly, dopo l’exploit del 24 luglio, che ha accompagnato il debutto vincente del gentleman rider Alessandro Bonfatti, si rivede in fantini, insieme a Sara Del Fabbro: il peso è alto (61 chili e mezzo) ma la forma è buona e lo steccato il migliore. Barrel Bottle (numero 3) è al rientro dopo tre mesi, il tre anni Tenet (numero 4) ha qualità per dare filo da torcere a Tilly The Filly, Vibrant Spirit (numero 5) c’è e occhio a Soffio al Cuore (numero 6) e Kissymissy (numero 7), compagni di scuderia. Il numero 8 Readman è arrivato quinto sette giorni fa in una gara per gentleman e amazzoni.

Chiude il convegno, il Premio Faster, handicap sui 1000 metri della pista in erba. Valeria Toccolini prova il bis consecutivo con Via Caracciolo (numero 1) che è molto caricato (68,5 chili) ma ha già dimostrato di saper volare sul chilometro delle Bettole. Etoile de Vallarsa (numero 2), Nuanced World (numero 3) e Amatrice (numero 5) le alternative.