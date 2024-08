Asst Valle Olona convoca i medici di base per spiegare le novità per i pazienti fragili

Il Direttore Socio Sanitario dell’Asst Valle Olona, dott. John Tremamondo, ha organizzato attraverso il Dipartimento di Cure Primarie di ASST Valle Olona, lo scorso 1 agosto, un incontro dedicato ai Referenti AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) di Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta.

Presenti all’incontro anche il dottor Danilo Zanotta e la dottoressa Francesca Piperno – referenti per la fragilità – e il Dottor Gianluca Imperio, Dietista di Comunità che opera presso la Casa di Comunità di Saronno.

Scopo dell’incontro introdurre nel dettaglio la DGR XII/2755 del 15 luglio 2024 a tema “Evoluzione del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile”, oltre a (ri)presentare le procedure recentemente attivate dall’Azienda (Consulenza Dietista e Home Visiting Ostetrico).

La DGR si propone di fornire un nuovo impulso al percorso relativo alla presa in carico di pazienti cronici e/o fragili, intercettando precocemente i bisogni degli utenti e fornendo risposte puntuali ed efficaci alle necessità sanitarie e di fragilità. In quest’ottica, la sempre più stretta collaborazione tra l’Azienda e i MMG/PLS, oltre agli specialisti coinvolti, è di primaria importanza e gioca un ruolo fondamentale.

In base a quanto stabilito dalla DGR, le procedure attualmente seguite per la presa in carico di questi pazienti vedranno una semplificazione e le modalità organizzative in carico ad ASST Valle Olona risulteranno maggiormente idonee.

«Abbiamo deciso di tenere questo incontro per poter fornire ai Referenti AFT dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta le risposte necessarie a perplessità o domande che possono essere sorte a seguito della pubblicazione della DGR XII/2755 – spiega il Direttore Socio Sanitario, dott. John Tremamondo – A settembre avremo un ulteriore incontro in Regione e dobbiamo, quindi, valutare come supportare fattivamente MMG e PLS nello svolgimento dei loro incarichi».

«In uno dei primi incontri di quest’anno, abbiamo condiviso i contenuti delle Regole di Sistema da cui si evinceva la volontà di Regione Lombardia di dare nuovo impulso al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, ribadendo l’assoluta centralità del MMG/PLS – prosegue il Direttore Socio Sanitario – La DGR 2755 del 15 luglio sviluppa e perfeziona alcuni concetti già contenuti nelle Regole: obiettivi target, remunerazione, sistemi informativi, ruolo del Centro Servizi/COT, ecc. Altri aspetti restano ancora aperti e vedono la massima apertura da parte di ASST Valle Olona ad una valutazione congiunta con i Referenti AFT per la migliore riuscita del mandato che abbiamo ricevuto come attori del SSR».

A seguito della presentazione relativa alla DGR, si è passati a trattare l’attivazione del percorso di screening nutrizionale e sull’attivazione del dietista di comunità. Lo screening, che si terrà in tutta la Regione Lombardia, prevede la conseguente attivazione di un percorso di presa in carico ad hoc dei pazienti, in base ai fattori di rischio, che saranno indirizzati nelle strutture individuate da Regione stessa.

Questo progetto di screening nutrizionale prevede che in ASST Valle Olona, entro fine anno, realizzi percorsi di presa in carico di pazienti a rischio alto a cura delle Unità Socio Sanitarie di competenza (Case di Comunità) e che lo screening sia inserito come requisito organizzativo per gli assistiti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). Anche per questa iniziativa, la collaborazione con i MMG è di importanza basilare e questi ultimi potranno fare riferimento proprio alle Case di Comunità per sottoporre i pazienti a rischio alto ad una valutazione specialistica.