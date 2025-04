“Diamoci una mano”: a Busto Arsizio torna la raccolta solidale di Pasqua

Anche per la prossima Pasqua, i ragazzi del progetto “Diamoci una mano” tornano a mobilitarsi per portare un segno concreto di solidarietà a chi si trova in difficoltà economica.

L’iniziativa, nata dal basso e cresciuta grazie all’impegno collettivo, prevede tre giornate di raccolta alimentare presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Sacconago, in via San Cirillo 6 a Busto Arsizio.

I punti di raccolta saranno attivi nei seguenti giorni:

Sabato 5 aprile , dalle 15:00 alle 17:00

, dalle 15:00 alle 17:00 Sabato 12 aprile, dalle 15:00 alle 17:00

dalle 15:00 alle 17:00 Sabato 19 aprile, dalle 18:00 alle 20:00

Durante le prime due giornate sarà possibile donare cibo a lunga conservazione (come pasta, scatolame, latte, olio, dolci). Nell’ultima data sarà raccolto anche cibo già cucinato, destinato a essere distribuito alle persone senza fissa dimora attraverso il nuovo fabbricato mensa situato nei pressi della stazione FS di Busto Arsizio.

Il progetto si sviluppa su due fronti: i pasti pronti saranno riscaldati, confezionati e consegnati a chi vive in strada; mentre i generi a lunga conservazione saranno distribuiti alle famiglie segnalate dalle associazioni caritative del territorio. Oltre agli alimenti, si raccolgono anche assorbenti femminili e alimenti per l’infanzia, spesso trascurati ma fondamentali per le famiglie più fragili.

L’iniziativa si svolge nel segno della memoria di Marco Finocchiaro, uno dei volontari del gruppo, venuto a mancare prematuramente, ma il cui spirito solidale continua a ispirare l’azione del progetto.

«In un mondo dove l’individualismo sembra dominare – scrivono i promotori – vogliamo rispondere con la forza della collettività. Ogni piccola donazione, sommata alle altre, può davvero fare la differenza».

Per informazioni o per aderire all’iniziativa è possibile contattare Matteo al numero 346 2281305.