Atti vandalici sulle auto in centro a Golasecca, i residenti chiedono al sindaco la videosorveglianza

Auto nel mirino dei vandali a Golasecca, dove sono state segnalati diversi casi di danneggiamento a vetture parcheggiate in centro o nelle zone limitrofe.

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto alcuni sconosciuti hanno preso di mira una macchina parcheggiata in piazza San Michele, tagliando o bucando una gomma e distruggendo lo specchietto retrovisore.

Nel pomeriggio di ieri, sempre nella stessa piazza, un’altra persona dopo aver parcheggiato l’auto l’ha ritrovata tutta segnata da graffi. Altri residenti in paese lamentano gli stessi atti in altre zone: parcheggio in via Verdi e davanti alla ex T&J Vestor ora Missoni Outlet.

Per quanto riguarda piazza San Michele, i residenti della zona hanno chiesto al sindaco sui social del paese l’installazione di una videocamera di sorveglianza.