Bagatin ritrova il podio: terzo nel Giro del Casentino

Squillo di Christian Bagatin al Giro del Casentino, antica corsa in linea toscana aperta a corridori under 23 ed Elite disputata ieri – domenica 18 – con arrivo a Corsalone in provincia di Arezzo. Il promettente corridore di Orino si è infatti piazzato al terzo posto, subito alle spalle del novarese Mirko Bozzola (Q36.5 CT) e del pordenonese Bryan Olivo (CT Friuli) dopo 166 chilometri di corsa. La corsa si è risolta in una volata ristretta da parte dei tre uomini al termine di una lunga fuga.

Il 22enne valcuviano, che gareggia con i colori del team MBH Bank Colpack Ballan, torna così a calcare un podio di categoria: «Nei giorni scorsi ero abbattuto perché non mi sentivo ancora al top, ma qui ho ritrovato la verve e le gambe migliori. Si stanno facendo sentire i 25 giorni di altura passati a Sestriere con il gruppo della Nazionale. Spero che sia il primo risultato di una serie». (foto MBH Bank/Colpack)

L’obiettivo di Bagatin è quello di conquistare una maglia azzurra per i prossimi campionati Europei («Ho lavorato tanto, spero di essermi messo in mostra per una convocazione») che si disputeranno tra l’11 e il 15 settembre in Belgio, in quelle terre del Limburgo fiammingo che sono una vera e propria culla del ciclismo.

In questa stagione Bagatin ha vinto due corse – il Giro della Franciacorta e la cronometro di Romanengo valida per il campionato lombardo contro il tempo – ma si è messo in luce anche in altre occasioni con quattro terzi posti, e alcune fughe anche in gare con i professionisti come il Giro di Ungheria. I prossimi appuntamenti, per il 22enne di Orino, sono la Freccia dei Vini e il GP Colli Rovescalesi, in provincia di Pavia.