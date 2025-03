Convalidato l’arresto del cinquantenne fermato a bordo del bus a Orino

È stata una chiamata confidenziale a far scattare l’intervento della pattuglia dei carabinieri della stazione di Cuvio, compagnia di Luino, che nella mattina di giovedì è accorsa a Orino per sottoporre un uomo a bordo di un pullman a un controllo. L’immigrato, un marocchino di cinquant’anni, alla vista delle divise ha opposto resistenza e, durante l’arresto, ha dato in escandescenze; così è stato ammanettato e portato in caserma per eseguire dei controlli.

Non è escluso che la persona sia implicata nello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra Azzio, Gemonio e altri paesi della Valcuvia, anche se questo elemento non è emerso nel procedimento di fronte al giudice Stefania Brusa, che venerdì mattina ha presieduto l’udienza per direttissima. Il reato contestato è quello di resistenza a pubblico ufficiale.

L’autobus della linea Varese-Cuveglio è stato fermato prima delle 11 da due pattuglie dei carabinieri che hanno raggiunto il luogo dell’intervento, in via San Lorenzo a Orino, per poi salire a bordo del mezzo. L’uomo era partito da Varese ed era diretto in Valcuvia; con sé aveva una borsa.

L’imputato è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e già colpito per due volte da un provvedimento di espulsione, con precedenti specifici legati alla droga. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla magistratura tre volte alla settimana.