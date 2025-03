La chiamata di soccorso al 112, e i carabinieri bloccano a Orino il pullman di linea: fermato un uomo

A chiamare il 112 non è stato l’autista ma qualcuno fra i viaggiatori che ha notato dei movimenti sospetti nei riguardi di una persona che era a bordo del bus di linea nella mattina di giovedì. Si tratta di un uomo di cinquant’anni di origini marocchine fermato dai carabinieri che con le loro pattuglie hanno bloccato l’autobus. È successo giovedì mattina a Orino, poco prima delle 11.

Il fatto è avvenuto a bordo di un bus di linea della “N13 Varese-Brinzio-Cuveglio” effettuata dalla ditta Castano, corsa partita dalle 10.10 da Varese per Cuveglio. Da una prima ricostruzione, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine a bordo del mezzo di trasporto pubblico erano presenti alcuni viaggiatori, in tutto sei: non è chiaro se la richiesta di intervento delle autorità sia partita prima che l’autobus partisse da Varese o durante il tragitto, dove sembra che l’uomo poi fermato avesse avuto un litigio con un altro viaggiatore. Sta di fatto che all’arrivo ad Orino il pullman è rimasto fermo all’altezza della metà circa della via San Lorenzo, la strada che porta dal cimitero del paesino alla piazza: il bus pubblico fermo a centro carreggiata, le gazzelle dell’Arma che ne bloccavano il passo (nella foto).

I militari sono saliti a bordo e hanno chiesto i documenti al viaggiatore, un uomo di origini Nordafricane che avrebbe opposto resistenza nei confronti degli operanti. I militari hanno a quel punto chiamato i rinforzi e l’uomo è stato ammanettato. Con sé il viaggiatore sembra avesse una borsa; da una prima ricognizione circa l’identità del fermato sembra trattarsi di uno straniero irregolare, cittadino marocchino classe 1975; verranno pertanto attivate tutte le procedure del caso: l’uomo è stato arrestato e finirà dunque dinanzi al giudice nei prossimi giorni per convalida, nel rito per direttissima, quando cioè per alcune tipologie di reato in flagranza si accede al rito straordinario, come per la “resistenza a pubblico ufficiale“.

Il pullman è rimasto fermo a Orino circa mezz’ora (tra le 10.50 e le 11.20) prima di proseguire la corsa appunto verso il fondovalle, al capolinea di Cuveglio.