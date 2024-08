Bimba azzannata a Busto Arsizio dal cane, il padre la salva accoltellando l’animale

Il cane che morde la bambina, il padre che accorre e la salva con quello che ha, un coltello. È successo nella giornata di domenica a Busto Arsizio, in via Azimonti, zona Nord della città, dove una bambina di 11 mesi è rimasta ferita dai morsi di un cane di media taglia.

Sul posto è stato chiamato il 112 che ha inviato l’elisoccorso. La piccola era cosciente all’arrivo dei soccorritori, ed è stata medicata, stabilizzata e trasportata in pronto soccorso: non è in pericolo di vita e avrebbe subito delle morsi alle mani e al corpo.

Il padre è riuscito a staccare il cane dalla figlia servendosi di un’arma da taglio: più fendenti che sono riusciti a fermare l’animale. Il cane è stato preso in carico da Ats e sul posto oltre ai soccorsi sanitari hanno operato anche gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio che hanno steso un verbale sull’accaduto.

Secondo l’agenzia di stampa Ansa il cane morsicatore sarebbe un bull terrier, razza canina originaria del Regno Unito e dotato di una potente mandibola.