C’è ancora tempo per iscriversi al corso di formazione per guide alpine di 1° livello

E’ ancora possibile partecipare alla selezione per guida alpina di 1° livello. La sessione di prove attitudinali finalizzata all’ammissione al corso di formazione è prevista dal 23 al 27 settembre, a Val Masino (SO). Le domande di ammissione devono essere redatte e inoltrate a Regione Lombardia entro e non oltre le 12 di venerdì 13 settembre 2024, tramite la procedura telematica disponibile on line sul sistema informatico regionale (www.bandi.regione.lombardia.it). Sono ammessi candidati maggiorenni e con gli obblighi scolastici assolti.

Regione Lombardia e il Collegio regionale Guide alpine Lombardia hanno stabilito per il 2025 un nuovo corso di formazione per Aspirante guida di 1° livello: si svolgerà interamente nell’anno venturo, ma le prove attitudinali per accedervi si terranno già a fine settembre 2024, dal 23 al 27. Le selezioni, che si faranno in Val Masino (SO), consistono in un colloquio conoscitivo con valutazione del curriculum e in prove pratiche: per prepararsi adeguatamente sono disponibili sul sito del Collegio (www.guidealpine.lombardia.it/percorso-formativo/) tutte le informazioni relative al curriculum minimo richiesto e alle selezioni.

Il corso per ‘Aspirante guida di 1° livello’ è il primo step del percorso formativo per diventare Guida alpina: può accompagnare e insegnare l’attività di arrampicata e l’alpinismo in montagna e può condurre escursioni anche su neve. Sono invece escluse le attività con gli sci, la progressione su ghiacciaio e le cascate di ghiaccio, che sono oggetto del corso di formazione per ‘Aspirante guida di 2° livello’.

Il corso per ‘Aspirante guida di 1° livello’ ha una durata di circa 80 giorni e comprende attività formative e valutative. Il percorso termina nell’arco dell’anno solare con gli esami di abilitazione, a cui si accede previo superamento delle verifiche intermedie. La frequenza del corso è obbligatoria.