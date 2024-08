Centri estivi, Castellanza offre un sostegno alle famiglie

Anche per il 2024 l’Amministrazione Comunale di Castellanza ha scelto di sostenere direttamente le famiglie che, durante l’orario di lavoro nel periodo estivo hanno l’esigenza di spazi e luoghi educativi validi e sicuri, dove far vivere ai propri figli, esperienze di crescita sia personale che relazionale.

«L’attenzione e l’impegno nei confronti delle famiglie è sempre stato e continua ad essere una priorità di questa Amministrazione – dichiara il vicesindaco Cristina Borroni -. Penso sia di fondamentale importanza poter garantire un contributo, anche se minimo, a chi,

nella ricerca di spazi e servizi educativi e ricreativi per i propri figli, si trova a sostenere costi a volte veramente onerosi. Un aiuto anche per quei nuclei che appartengono al cosiddetto “ceto medio”, che hanno livelli di reddito che non garantiscono l’accesso alle agevolazioni pubbliche o alle esenzioni correlate agli interventi di contrasto alla povertà e che spesso faticano ad arrivare a fine mese».

In particolare quest’anno saranno sostenute le famiglie nelle seguenti settimane:

1- Dal 08/07/24 al 12/07/24

2- Dal 15/07/24 al 19/07/24

3- Dal 22/07/24 al 26/07/24

4- Dal 29/07/24 al 02/08/24

5- Dal 02/09/24 al 06/09/24

Informazioni

Per avere il riconoscimento del contributo di 30 euro a settimana per ciascun figlio nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 (anni compiuti – nati dal 01/01/2010 al 31/12/2020) è necessario essere residenti a Castellanza. I contributi previsti hanno carattere straordinario e saranno riconosciuti fino ad esaurimento fondi e la famiglia dovrà versare al centro estivo frequentato la retta

completa. Potranno richiedere il contributo le famiglie che hanno iscritto o che intendono iscrivere i bambini e i ragazzi a centri estivi territoriali, fatta eccezione per gli oratori estivi che già beneficiano di un importante contributo da parte dell’Amministrazione Comunale. La domanda potrà essere reperita sul sito del Comune: www.comune.castellanza.va.it, oppure richiesta via e mail al seguente indirizzo: serv.sociali@comune.castellanza.va.it (mail valida solo per richiedere i moduli).

Le richieste di agevolazione, debitamente compilate e firmate, complete della documentazione attestante il pagamento e la frequenza, devono pervenire: entro e non oltre il 13/09/2024 (fa fede la data di arrivo) al seguente Indirizzo mail: protocollo@comune.castellanza.va.it (solo formato PDF o scansione). Oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellanza, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.