Chiusure notturne e deviazioni sulle autostrade A8 e A9 per lavori di pavimentazione

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 agosto, chi percorre la A8 Milano-Varese, da Varese verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria in A9, uscire allo svincolo di Origgio e rientrare dallo stesso in direzione Lainate/A8;

-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 10 agosto, chi percorre la A9 Lainate-Como-Chiasso, da Chiasso verso Lainate/A8, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria in A8, uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.