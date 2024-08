Comincia l’avventura della Caronnese di mister Michele Ferri

Ha preso il via con un allenamento al centro sportivo di Cesate la stagione della Caronnese, che ha iniziato la preparazione atletica in vista del nuovo campionato di Eccellenza. Una squadra affidata a mister Michele Ferri, ex difensore nato nel 1981 a Busto Arsizio, protagonista per tanti anni in Serie A con Palermo, Cagliari, Samp e Atalanta.

Con Ferri lo staff rossoblu è composto dall’assistente Matteo Napolitano e dal preparatore dei portieri Paolo Cassiere, coadiuvati al preparatore atletico Ciro Improta già visto a Varese.

Il gruppo squadra è formato per ora dai senatori Corno (capitano), Zibert, Napoli e Galletti, oltre a tanti volti nuovi, come Becerri, Cannizzaro, Sorrentino, Colombo, De Angelis, Paltrinieri, Malvestio e da una bella fetta di Juniores, che verranno valutati in ottica prima squadra, anche alla luce del premio ricevuto solo qualche mese fa dalla Caronnese quale società che ha più valorizzato i giovani talenti.

Senso di appartenenza, rispetto delle regole e patti chiari sono stati i punti fondamentali elencati da mister Ferri per nuova Caronnese che si prepara a una stagione in Eccellenza che – si prevede – sarà combattuta dall’inizio alla fine, con tante squadre attrezzate e agguerrite per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Per quanto riguarda la società, giocatori e tecnici sono stati accolti dal vicepresidente Riccardo Gioia, che ha sottolineato l’impegno da parte del club per costruire una squadra forte, dal punto di vista tecnico, ma anche da quello umano. Le ultime aggiunte sono state quelle dell’attaccante di scuola Inter, Emanuele Rosa, e del centrale di classe 2001 Jacopo Lofoco, cresciuto tra Bari e Fiorentina e transitato da Saronno e Caratese.

La presentazione “generale” della stagione rossoblu è stata infine fissata per il prossimo lunedì 2 settembre alle 11.30 allo Stadio Comunale di Caronno Pertusella. In quella occasione saranno illustrate tutte le novità messe in campo dalla Caronnese durante la stagione sportiva: a parlare anche i massimi dirigenti a partire dal presidente Egidio Terenziani.