Esame giapponese in casa Caronnese

Amichevole internazionale allo stadio “Comunale” di Caronno Pertusella, dove la formazione Juniores della Caronnese ha ospitato per un test amichevole una formazione giapponese. Un’esperienza indimenticabile per i ragazzi, un modo per crescere per tutta la società rossoblù. La gara risale allo scorso 7 marzo quando la Caronnese ha ospitato per un test i ragazzi della Burni High School, squadra giapponese che è in Italia per una lunga tournée.

I giovani calciatori del Sol Levante, che nelle ultime settimane hanno affrontato L’Atalanta e il Brusaporto, si sono imposti 3-0 e affronteranno l’ultima amichevole contro il Lecco.

Antonio Frassanito, coordinatore del settore giovanile rossoblù, ha spiegato: «Si tratta di un’idea comunicata dal nostro direttore generale Emiliano Nitti su richiesta diretta dell’Inter nella persona di Marco Monti, responsabile di Inter Academy all’estero. Qui da noi, assieme al responsabile della Burni Akira Yoshida abbiamo avuto la bella occasione di confrontarci contro una squadra di ragazzi che viaggiano su ritmi diversi dai nostri: loro si allenano 6 giorni su 7 alla settimana per tutto l’anno per poi partire per lunghe tournée in giro per il mondo che hanno lo scopo di mettere in mostra i migliori talenti della loro academy».

«Per la Caronnese – ha spiegato Frassanito – è stata comunque una bella storia di condivisione e conoscenza, conclusa con un bellissimo terzo tempo al bar della Caronnese dove i ragazzi hanno potuto fare conoscenza, fare merenda insieme a base di dolci di Carnevale e scambiarsi dei doni reciproci. Davvero in bel momento e speriamo possa essere solo l’inizio di una bella collaborazione che non esclude altri incontri in futuro».