A Caronno Pertusella torna la Pastasciutta Antifascista

Le sezioni ANPI di Caronno Pertusella e Saronno rinnovano anche quest’anno l’appuntamento con la Pastasciutta Antifascista, in programma venerdì 25 luglio 2025 alle ore 20.00 presso il Parco della Resistenza in via Avogadro a Caronno Pertusella. L’iniziativa, che unisce memoria storica e convivialità, vuole ricordare la caduta del fascismo e il gesto simbolico della famiglia Cervi che, il 25 luglio 1943, offrì pastasciutta a tutto il paese per celebrare la fine del regime.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della fine della Guerra di Liberazione, la serata proporrà un menù con pastasciutta offerta dalle sezioni ANPI, accompagnata da grigliata di carne, patatine e bevande al costo di 15 euro (10 euro il menù bimbo). Su richiesta sarà disponibile anche un’alternativa vegana.

Non mancheranno musica dal vivo con il gruppo Rewind, la presenza della casa editrice People con le sue novità e gadget antifascisti, la possibilità di acquistare l’Amaro Partigiano, foulard e spille ANPI, oltre alla mostra fotografica “In posa per la Storia” dedicata alla Resistenza del Saronnese.

Le prenotazioni, fino a esaurimento dei 300 posti disponibili, devono essere effettuate entro il 23 luglio ai contatti indicati: Viviana (3291261408), oppure via email a anpicaronnop@gmail.com o anpisaronno2@gmail.com. In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto la tensostruttura del parco.