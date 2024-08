Coppa delle Coppe in Olanda, Saronno cominicia con il piede giusto

È iniziata con una vittoria l’avventura dell’Inox Team Saronno nella fase finale della Coppa delle Coppe di softball, in programma da oggi – lunedì 19 agosto – ad Haarlem in Olanda. Un impegno che la formazione della manager Zuleyma Cirimele vuole onorare fino in fondo, provando a ripetere la cavalcata del 2022 quando le saronnesi conquistarono il trofeo a Barcellona.

Nel primo incontro del torneo (lunedì mattina), Lozada e compagne hanno battuto le tedesche del Bonn Capitals con il punteggio di 3-0 (maturato nei primi due inning) confermando il pronostico della vigilia. Un buon viatico in vista delle prossime partite: martedì la Inox Team affronta le austriache del Wiener Neustadter (15.45) mentre mercoledì 21 ci sarà la sfida con le padrone di casa delle Sparks Haarlem (20.30). Il percorso proseguirà con le gare contro il Tempo Praga (giovedì, ore 18), mentre gli ultimi due turni posizionati al venerdì sono contro le francesi del Les Pharaons (11.15) e le olandesi del Roef (18).

Il regolamento prevede che le prime due classificate del girone disputino la finale per il titolo in una partita unica in programma sabato 24 alle ore 20. Per questo è importante evitare passi falsi e conquistare il maggior numero di vittorie nelle partite di qualificazione. La squadra saronnese è al completo e può contare su un prestito rilevante, quello della utility player Yuruby Alicart, proveniente dal Caronno.

«Le ragazze non vedono l’ora di mostrare il loro valore a tutto il panorama del softball europeo – ha spiegato alla vigilia del torneo il presidente Massimo Rotondo – Siamo consapevoli che scenderemo in campo e affronteremo alcune delle migliori squadre in circolazione ma ho visto le ragazze allenarsi con grande intensità. Ci aspetta un bel torneo e vogliamo giocarci tutte le nostre carte a disposizione».