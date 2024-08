De Tommaso secondo al “Sebino”, Rossin balza in testa al Lakes Rally Trophy

Il tuffo nel Lago d’Iseo ha concluso tra i sorrisi la battaglia sulle strade bergamasche e bresciane dove si è disputato il Rally del Sebino, vinto da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, equipaggio italiano impegnato quest’anno anche nel Campionato Europeo con il supporto della casa di pneumatici indiana MRF.

La gara è stata interessante anche per il rientro di Damiano De Tommaso: il 28enne di Ispra (insieme a Gabriele Zanni), a bordo di una Skoda Fabia Rally2, è stato l’unico a mettere il sale sulla coda di Mabellini che, oltre a essere un pilota molto valido, gareggiava sulle strade di casa. Il bresciano ha vinto tutte le prove speciali in programma ma De Tommaso si è difeso molto bene collezionando cinque secondi e un terzo posto parziali che gli sono valsi la piazza d’onore finale a 24″6 dal vincitore con buon margine sulla terza piazza occupata da Bondioni e Ungaro.+

Il “Sebino” è stato importante anche in quanto terza prova stagionale del Lakes Rally Trophy (LRT), il challenge che riunisce in tutto quattro gare dell’area insubre: la gara di Lovere ha seguito Laghi e Valle d’Intelvi e precede il Rally del Ticino, ultimo in programma a fine settembre.

La classifica del LRT è fatta in modo di equalizzare piloti ed equipaggi di classi differenti: il Rally del Sebino ha visto la grande prestazione del varesotto Davide Rossin (foto in alto) che ha guadagnato 112,4 punti con la Peugeot 106 di classe Racing Start ed è balzato in testa alla graduatoria assoluta con 327,5 punti totali. Un passo avanti importante perché Rossin può ancora permettersi di scartare un risultato a differenza di altri contendenti che hanno già incamerato uno “zero” (o per ritiro o perché non hanno partecipato a una gara).

Un altro risultato eccellente è quello del ticinese Davide Chiappa, campione in carica della serie, che da Lovere torna con ben 165 punti frutto di una pregevole seconda piazza di R2B e ora è secondo con 320 punti e al “Ticino” riscatterà il premio 2023 presentandosi in gara con una Citroen C3 Rally2 quale premio finale della scorsa stagione. Bene anche il luinese Andrea Saredi (133,5 punti al “Sebino”) che è salito in quarta posizione alle spalle del valtellinese Michel Della Maddalena, ex leader della classifica, che si è dovuto ritirare per un guasto. Stesso destino per Andrea Spataro e Lorenzo Albertolli.