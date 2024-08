Al “Sebino” si rivede De Tommaso. Battaglia per la classifica del Lakes Rally Trophy

C’è anche Damiano De Tommaso tra i protagonisti del 12° Rally del Sebino in programma tra sabato 24 e domenica 25 agosto sulle strade della provincia di Bergamo. Il pilota di Ispra, che quest’anno ha dovuto rinunciare al Campionato Italiano dopo una sola gara (non per sua scelta…), è tra i pretendenti alla vittoria nella gara valida anche come terza tappa del Lakes Rally Trophy.

De Tommaso, affiancato dal navigatore Gabriele Zanni, sarà al volante di una delle tante Skoda Fabia Rally2 iscritte al “Sebino” e dovrà fronteggiare – nel corso delle sei prove speciali in programma – con piloti del calibro di Mabellini, Zanardini, Bendotti o Bondioni.

Come accennato però, la corsa bergamasca vedrà in lizza tanti piloti che si contendono le classifiche del Lakes Rally Trophy, il challenge che raduna quattro prove (già disputati il “Laghi” e il “Valle d’Intelvi”, poi toccherà al Rally del Ticino) tra Lombardia e Svizzera grazie all’accordo dei diversi organizzatori.

Dopo i primi due round la classifica è comandata dal valtellinese Michel Della Maddalena (Renault Clio Rally5) con 250 punti; alle sue spalle il varesino Davide Rossin (Peugeot 106 Racing Start) che ha da esordiente ha già accumulato 215 punti. Terza piazza con 200 punti per Andrea Spataro che ha vinto il “Valle d’Intelvi” e che a Lovere si presenterà in classe N2 per ottenere punti utili per scalare la graduatoria. Appena dietro, con 198 punti si colloca l’elvetico Lorenzo Albertolli (Peugeot 208 Rally4) motivato nel cercare un podio importante.

Il Rally partirà dal Porto Turistico di Lovere domenica 25 agosto alle ore 8.01 e si svilupperà in 50 chilometri di speciali suddivise nella Cave, Rogno e Val di Scalve, tratti che saranno ripetuti due volte ciascuno.