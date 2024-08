Denunciato dalla Polizia di Como per ricettazione e violazione all’ordine del questore

Nel pomeriggio di lunedì la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 27enne di origine afgana, residente a Modena, con l’accusa di ricettazione.

L’intervento degli agenti è avvenuto in un esercizio commerciale di via Milano, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Giunti sul posto i poliziotti hanno preso contatti con il titolare del negozio, il quale ha riferito che l’individuo in questione si era comportato in modo aggressivo, pretendendo la restituzione di oggetti che non gli appartenevano.

Durante le fasi identificazione, l’uomo è risultato sprovvisto di documenti e pertanto è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Mentre veniva trasferito, è’ stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica, ma non è stato in grado di fornire prove della sua proprietà. Di conseguenza, la bicicletta è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si è inoltre appreso che il 27enne era titolare di un permesso di soggiorno ma scaduto nel 2021 senza che fosse stata presentata domanda di rinnovo.

Sempre nell’ambito delle mirate attività svolte dall’ufficio immigrazione, un cittadino del Bangladesh, con precedenti di polizia, privo di requisiti per richiedere un permesso di soggiorno, è stato accompagnato presso l’aeroporto di Malpensa per essere imbarcato su un volo diretto verso il paese d’origine.