F.P. Telematica: l’azienda che si è affermata nel settore dei centralini telefonici e della comunicazione unificata

F.P. Telematica è un esempio eccellente di PMI nata nel Varesotto, che in pochi anni ha saputo affermarsi come uno dei principali punti di riferimento nel settore dei centralini telefonici e della comunicazione unificata in cloud, che si occupa della gestione di diversi mezzi, come voce, video, email e chat, all’interno di un’unica piattaforma in cloud.

L’azienda opera in tutta la Lombardia, prestando la massima attenzione a ogni realtà e di fornire soluzioni personalizzate per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti.

Con un’esperienza consolidata in quasi 30 anni di attività e un team in costante aggiornamento, questa azienda garantisce un livello elevato di competenza e conoscenza delle ultime novità nel settore delle telecomunicazioni.

I diversi servizi offerti

F.P. Telematica Srl propone attualmente una vasta gamma di servizi ai propri clienti, tra cui il centralino virtuale in cloud, particolarmente adatto alle piccole e medie imprese. Si tratta di un servizio che permette di sfruttare tutte le funzionalità di un classico centralino telefonico IP, combinandole con le innovazioni delle comunicazioni unificate. Grazie a questo servizio, le aziende possono godere di una soluzione flessibile e scalabile, che non richiede investimenti in hardware specifico né costi di manutenzione.

Inoltre, questa società offre soluzioni di marketing strategico per siti web ed eCommerce, aiutando le aziende a migliorare la loro presenza online e a raggiungere i loro obiettivi commerciali. Nel caso si abbiano dubbi, F.P. Telematica offre la possibilità di provare il centralino virtuale per un mese senza nessun pagamento, in modo da poter valutare al meglio le potenzialità del servizio.

Un punto di riferimento per le aziende

F.P. Telematica è nata nel 1995 e, come detto, da allora con costanza, dedizione e passione, è riuscita ad affermarsi nel settore della comunicazione unificata in cloud. Non è esagerato affermare, infatti, che a oggi, la società del Varese è ormai diventata un punto di riferimento per tantissime realtà imprenditoriali che sono alla ricerca di strumenti tecnologici avanzati per migliorare la propria organizzazione.

Da quasi trent’anni, quindi, questa azienda si avvale di personale altamente qualificato costantemente in aggiornamento al fine di offrire servizi efficienti e all’avanguardia ai propri clienti.

Uno dei segreti che ha fatto sì che questa società diventasse un vero e proprio punto di riferimento, è la sua capacità di offrire prodotti personalizzati. Posto che non tutte le aziende hanno le stesse necessità, F.P. Telematica ha deciso fin da subito di offrire soluzioni personalizzate in base alle esigenze ed ai focus che hanno i propri clienti.

L’approccio green

L’azienda affianca alla sua normale attività il proprio impegno sociale, sviluppando un progetto a favore della sostenibilità ambientale. La società, infatti, ha deciso di abbandonare l’hardware e di regalare alberi ai propri clienti più affezionati, al fine di risparmiare CO2.

Questo obiettivo virtuoso coinvolge quindi gli acquirenti storici o i cosiddetti “clienti fan”, per i quali verrà piantato un albero. Quest’ultimo sarà fotografato, geolocalizzato e avrà una pagina ad hoc dove sarà possibile seguire per filo e per segno la storia del progetto di cui ormai si è parte.