Ferragosto al Monastero di Torba, picnic e un giro in bicicletta

Il Monastero di Torba apre le sue porte a Ferragosto e offre diverse occasioni per scoprire la sua storia e cultura

Il Monastero di Torba apre le sue porte anche a Ferragosto: giovedì 15 agosto, i visitatori sono invitati a partecipare a un picnic nel prato ai piedi della storica torre e a scoprire le bellezze del monastero attraverso visite guidate. Per chi desidera godersi un pranzo all’aperto, il ristorante interno Antica Torre prepara dei cestini picnic (su prenotazione) dando così l’occasione agli ospiti di rilassarsi tra il verde della natura. Inoltre, il monastero offre la possibilità di noleggiare e-bike (per adulti, su prenotazione) per esplorare la suggestiva Valle Olona.

Gli appuntamenti proseguono poi il 24 agosto con “Tra Storia e Leggenda”: un’occasione per esplorare il primo Bene del FAI in un’atmosfera unica e suggestiva. Al termine delle visite guidate, gli ospiti possono cenare presso il ristorante Antica Torre, situato nell’antico refettorio del monastero. Su prenotazione. Per info, costi e altro è disponibile il sito ufficiale www.monasteroditorba.it