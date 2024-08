Futura Volley, due derby lombardi nelle prime due giornate

Sarà in trasferta al PalaRadi di Cremona il primo appuntamento ufficiale della Futura Volley Busto Arsizio, pronta a ributtarsi nel campionato di Serie A2 dopo avere sfiorato la promozione nella passata stagione sportiva. Domenica 6 ottobre l’impianto che sorge nella periferia della città padana ospita il match tra le padrone di casa dell’Esperia e le Cocche bustesi in quel che sarà il primo turno del girone B.

La prima fase del campionato prevede infatti un girone all’italiana con 18 partite (ognuno dei due raggruppamenti conta 10 squadre): oltre a Cremona la Futura se la vedrà – andiamo in ordine di calendario – contro Concorezzo, Trento, Olbia, Albese, Padova, Offanengo, Altino e Melendugno. Sarà quindi la neopromossa brianzola Concorezzo l’avversaria del primo incontro casalingo delle biancorosse, il 13 ottobre, prima del big match di Trento.

Questa fase terminerà il 2 febbraio (Futura in casa contro le salentine di Melendugno) per lasciare spazio ai due giorni successivi, la Pool Promozione e la Pool Salvezza al via il 15-16 febbraio: nel primo confluiscono le prime 5 di ogni girone preliminare, nel secondo le altre 5. Chi vincerà la Pool Promozione andrà direttamente in A1, mentre la seconda promozione arriverà dai playoff che scattano il 5-6 aprile. Quattro invece le formazioni che retrocederanno in B1.

«Partenza impegnativa ma calendario che mi sembra equilibrato – spiega coach Mauro Tettamanti, vice di Alessandro Beltrami – Ripartiamo dall’Esperia Cremona dove lo scorso anno abbiamo perso al tie-break mentre Trento l’attendevo presto e così è stato. Non sarà decisiva ma è una partita che mostrerà di che pasta siamo fatti. Novembre appare tranquillo mentre dicembre presenta il ritorno con l’Itas e la partita di Santo Stefano contro Olbia al PalaBorsani. Dovremo concentrarci partita dopo partita, cogliendo un obiettivo alla volta».