“Giustizia per Omar“, a Bollate l’ultimo saluto al 23enne morto in Calabria

Palloncini bianchi e azzurri e uno striscione sul sagrato della Chiesa: “Giustizia per Omar“. Si sono svolti lunedì mattina, nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Cascina del Sole, frazione del Comune milanese di Bollate, i funerali di Omar Bassi, morto mentre era in vacanza in Calabria per un’emorragia celebrale arrivata, come sostengono i suoi familiari, dopo un pestaggio di alcuni giorni prima subito dai buttafuori di una discoteca nel Varesotto, a Origgio.

La bara coperta di fiori è stata accompagnata fino alla parrocchia a piedi dai suoi amici vestiti di bianco, tra applausi e commozione.

Dopo le esequi nella serata di lunedì, come fanno sapere i familiari, è in programma una fiaccolata.

Sul fronte delle indagini, a quanto risulta partite dalla Procura di Reggio Calabria che ha disposto l’autopsia sul corpo del 23enne, non vi sono novità significative.