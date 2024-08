Si terranno lunedì 12 agosto i funerali del giovane Omar Bassi, morto a 23 anni il 5 agosto presso l’ospedale di Reggio Calabria a causa di un’emorragia cerebrale.

Secondo la famiglia la tragica vicenda avrebbe auto inizio la notte del 20 luglio, quando Omar è stato aggredito da cinque buttafuori della discoteca “Dolce Beach” di Origgio, in provincia di Varese, dove si trovava per festeggiare il compleanno di un cugino.

Ieri è stata effettuata l’autopsia a Reggio, i cui risultati non sono ancora stati resi noti. Nel frattempo, la salma del giovane farà ritorno a Bollate. I funerali di Omar Bassi si svolgeranno lunedì 12 agosto alle 11, presso la chiesa Sant’Antonio in via Battisti, nella frazione di Cascina del Sole a Bollate.