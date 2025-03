Nicola Yuri non si trova, ieri la marcia silenziosa dei suoi amici e compagni

Ancora nessuna notizia di Nicola Yuri Bruzzano, il 17enne di Bollate scomparso l’11 marzo e che da allora non ha più dato sue notizie. Il ragazzo doveva andare a scuola, come ogni mattina, all’Istituto Russel Fontana di Garbagnate Milanese, ma di lui si sono perse le tracce.

Ieri pomeriggio a Bollate i suoi compagni di scuola insieme alla dirigenza dell’istituto, hanno organizzato una marcia silenziosa per manifestare vicinanza e sostegno alla famiglia del ragazzo e per lanciare un messaggio a Nicola: torna a casa, torna tra noi.

Più di 200 persone hanno partecipato alla marcia, partita da via Perlasca ha raggiunto il parco di via Archimede, nelle vicinanze dell’abitazione dello studente. Insieme ai compagni di scuola e agli amici di Nicola la dirigente scolastica Giuseppina Pelella e il vicesindaco di Bollate Alberto Grassi, assessori e parenti ma anche tante persone che hanno voluto esprimere la loro partecipazione alla grande angoscia che in questi giorni sta vivendo la famiglia del ragazzo, condivisa da tutta la comunità di Bollate.

Si stanno percorrendo tutte le strade per riportare a casa i ragazzo: l’appello dei familiari alla trasmissione Chi l’ha visto, messaggi sui social, l’analisi delle telecamere vicine alla scuola, e anche ricerche mirate dei Carabinieri in Liguria, nella zona di Ventimiglia dove andava in vacanza con la sua famiglia e dove potrebbe aver trovato appoggio.

Il giovane al momento della scomparsa indossava giubbotto nero, pantaloni scuri, zaino color jeans scuro. I familiari rinnovano l’appello a chiunque lo incontri: chiamate subito le forze dell’ordine.