Softball, l’MKF Bollate batte Saronno e vola in finale Scudetto

L’MKF Bollate si conferma regina del softball italiano e conquista l’accesso alle Italian Softball Series 2025, le finali Scudetto che assegneranno il titolo nazionale. La squadra lombarda ha chiuso la serie di semifinale contro la Inox Team Saronno con un secco 3-0, vincendo anche gara 3 in trasferta con il punteggio di 1-0.

Una gara equilibrata decisa al quinto inning

A differenza delle prime due sfide, la terza partita è stata molto più combattuta e dominata dalle difese. Le protagoniste sul monte di lancio sono state Nicolini e Greta Cecchetti per Bollate e Toniolo per Saronno, che hanno mantenuto il punteggio sullo 0-0 fino al quinto inning.

L’azione decisiva è arrivata proprio in quel momento: con le basi cariche, Uxua Modrego ha messo a segno la valida che ha portato Bollate in vantaggio. Un punto sufficiente per chiudere il match, grazie anche alle giocate difensive precise della squadra campione in carica.

La cronaca del match

Al secondo inning:Bollate crea la prima occasione con Slabá e Longhi in base, ma Toniolo riesce a fermare l’attacco eliminando Torre e Manera, mentre al quarto inning è Saronno a sfiorare il vantaggio con Marrone e Peterson in base; l’errore difensivo porta Bartoli in terza, ma Nicolini chiude senza danni.

Al quinto inning la difesa di Saronno compie due grandi prese su Manera e Eguchi, ma Bigatton e Cecchetti mettono pressione e Modrego firma l’1-0. Saronno tenta nella sesta ripresa la rimonta con Peterson in seconda base, ma Cecchetti spegne ogni speranza.

Si chiude al settimo inning, con tre eliminazioni veloci per Bollate che può festeggiare la qualificazione alla finale.

Obiettivi e prossimi impegni

Per la Inox Team Saronno, penalizzata dagli infortuni di Saviola, Prins e De Luca, la stagione proseguirà ora con la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. Bollate attende invece di conoscere la propria avversaria nella finale Scudetto tra Italposa Forlì e Mia Office Bologna, con le romagnole avanti 2-0 nella serie.