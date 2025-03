Venerdì 14 marzo visita guidata nel giardino monumentale di Villa Arconati

Venerdì 14 marzo alle ore 15.00, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio 2025 promossa dal MIC – Ministero della Cultura, la Fondazione Augusto Rancilio organizza una visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Giardino monumentale di Villa Arconati.

Una passeggiata, accompagnati dalle guide FAR, per godere del fascino del Giardino pronto all’arrivo della primavera con i suoni, i colori, i profumi della natura, come i nobili Ospiti in visita dagli Arconati nel Settecento.

IL PERCORSO DI VISITA:

Si andrà alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all’italiana, come i teatri dedicati ai miti classici, al tempo e alle stagioni, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini “alla francese” della Lombardia.

La visita guidata, della durata di circa un’ora, si snoda su un percorso di circa 1 km di viali in ghiaia e terra battuta, solo parzialmente accessibili a persone con ridotta capacità motoria.

L’attività si svolgerà quasi esclusivamente all’aperto, poiché coinvolgerà gran parte del Giardino di Villa Arconati; tuttavia, saranno eccezionalmente visitabili anche alcuni ambienti del Palazzo solitamente non inseriti nei percorsi di visita guidata.

Al termine della visita i partecipanti non potranno rimanere all’interno del Giardino.

Villa Arconati riaprirà al pubblico con le consuete aperture domenicali, durante le quali sarà possibile visitare sia il Palazzo che il Giardino a partire da domenica 23 marzo.

Info

Visita guidata

Venerdì 14 marzo ore 15.00

Durata: 60 min circa

Costo € 10,00 a persona

Posti limitati

Attività all’aperto, che si svolgerà anche in caso di pioggia. Qualora si dovessero verificare situazioni

meteorologiche ritenute pericolose per l’incolumità dei Visitatori, questi verranno tempestivamente

informati e i biglietti saranno rimborsati.