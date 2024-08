Il Legnano Basket riparte con la ventesima stagione da presidente di Marco Tajana

Con un primo allenamento lunedì 19 agosto al PalaBorsani è ripartita la stagione agonistica del Legnano Basket. Con lo staff tecnico guidato da coach Piazza e quello dirigenziale con il dg Basilico e diversi collaboratori, si sono ritrovati i riconfermati Nik Raivio e Guido Scali, nonché i neo acquisti Francesco Oboe, Guglielmo Sodero, Andrea Quarisa, Pietro Agostini, Ezio Gallizzi, Mattia Mastroianni, Tommaso Lavelli, Francisco Fernandez Lang. Il gruppo è stato completato dai giovani che affiancheranno negli allenamenti la prima squadra.

Ha commentato il presidente Marco Tajana: «Ventesima stagione da presidente che inizia con sempre un grande orgoglio per rappresentare una società diventata per me una grande famiglia. Il mio ringraziamento a tutti quelli che collaborano con grande spirito di appartenenza e l’augurio allo staff ed ai nostri giocatori di regalarci una stagione entusiasmante».

«Partiamo con rinnovato entusiasmo dopo una stagione anonima. – sono le parole dell’allenatore Paolo Piazza -. C’è grandissimo entusiasmo da parte di tutti noi, a partire dal presidente. Vogliamo fare il meglio con il massimo delle nostre possibilità. La squadra è nuova in gran parte e sono tutti giocatori che hanno da dimostrare qualcosa. Non vogliamo avere rimpianti e ce la metteremo tutta». Sulla stessa onda Maurizio Basilico, GM Legnano Basket: «Sarà un bellissimo campionato, anche se difficile, con tante squadre vicine e tanti derby. Non vediamo l’ora di iniziare».

IL CAMPIONATO

Il campionato inizierà domenica 29 settembre, con i Knights ospiti di Piacenza. Il girone A comprende Moncada Energy Agrigento; Orlandina Capo d’Orlando; Logiman Pall. Crema; Rimadesio Desio; Blacks Faenza; Fulgor Fidenza; Fiorenzuola Bees; Andrea Costa Imola; Neupharma Virtus Imola; SAE Scientifica Legnano; Luxarm Lumezzane; Gemini Mestre; Novipiù Monferrato Basket; Paffoni Fulgor Basket Omegna; Bakery Basket Piacenza; Virtus Ragusa; Rucker San Vendemiano; AZ Pneumatica Robur Saronno;Treviglio Brianza Basket e Pallacanestro Vicenza 2012.

Per la prima volta in assoluto avremo un calendario “asimmetrico”. Guardando all’andata, profumo di derby già alla seconda giornata, quando i Knights affronteranno la Robur Saronno nel primo degli 8 turni infrasettimanali (ritorno 5^ giornata). Le altre “gare derby” d’interesse in ordine cronologico saranno alla quarta di andata con Treviglio il 13/10 (ritorno sempre 4^ giornata il 26/01), mentre con Desio sarà la quinta giornata il 16/10 (ritorno la 9^ il 19/02). La gara degli ex Eliantonio e Mazzantini contro Omegna sarà invece alla 9^ di andata al 06/11 (ritorno il 09/03 alla 3^ di ritorno).

Saranno 11 le amichevoli prestagionali spalmate in sei settimane di preparazione con circa 50 giorni di attesa per la prima palla a due ufficiale della stagione 2024/2025. Il primo test è previsto mercoledì 28 agosto, alle 19, al Knights Palace di via Parma di Legnano, contro Gazzada.