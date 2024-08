Il mercoledì di Coppa Italia ha aperto la stagione di Eccellenza

Si è aperta nella serata di mercoledì 28 agosto la stagione 2024-2025 di Eccellenza. In campo le gare del primo turno della fase a gironi della Coppa Italia con le squadre lombarde impegnate nei 16 raggruppamenti. Diverse le varesotte in campo, ma nessuna ha conquistato una vittoria, altre invece hanno riposato come Solbiatese e Fbc Saronno.

Di quelle che sono scese in campo, la Sestese ha ottenuto un pareggio 2-2 in casa della Soresinese con la doppietta di Pellini che ha permesso ai ragazzi di mister Gennari di rimontare il doppio svantaggio. Sconfitte invece per Vergiatese e Ispra: i granata sono caduti 2-1 in casa della Soncinese mentre i nerazzurri hanno perso 4-2 sul campo del Luciano Manara.

Sconfitta interna anche per il Legnano, 2-1 contro la Cisanese, mentre nel girone dell’Fbc Saronno hanno pareggiato senza reti Olginatese e Valcalepio. Buon inizio per la Rhodense di mister Roberto Gatti che ha superato 3-1 il Robbio mentre per la Caronnese è arrivato uno 0-0 sul campo del Cazzagobornato.

Pareggio a reti bianche anche per l’Ardor Lazzate con l’Arcellasco così come, nel girone della Solbiatese, tra Casati Arcore e Albino.