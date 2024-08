Il mondo della cultura piange Claudio Cerritelli

Dopo una lunga malattia è morto lo storico e critico d’arte Claudio Cerritelli. Nato nel 1953 Roccaraso (AQ), ha vissuto e lavorato a Milano. Laureato nel 1977 in Storia dell’Arte Moderna con perfezionamento in Arte Contemporanea a Bologna, è stato titolare di Cattedra di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Critico e storico dell’arte, ha pubblicato monografie dedicate a diversi artisti contemporanci, tra cui Accardi, Appel, Aricò, Burri, Campus, Carmi, Colombo, Munari, Ortelli, Turcato, Valentini, Veronesi…è stato curatore di rassegne storiche in spazi pubblici e privati.

I suoi interessi si sono rivolti dalla pittura astratto-informale alla scultura ambientale, dalle ricerche verbo-visive alle nuove tecnologie. Ha diretto la rivista di critica e teoria delle arti “Nuova Meta. Parole e immagini”.

Oltre ad essere un eccellente critico, è stato anche un grande divulgatore, capace di far apprezzare l’arte in tutte le sue forme. Si sottolinea che, tra i tanti suoi progetti, ha promosso la pittura di Gottardo Ortelli, che fu suo collega a Brera, con diverse mostre.

Ha collaborato ad eventi con il Premio Chiara, con il Comune di Varese, con la Provincia di Varese e con il Comune di Viggiù.