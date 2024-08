Il mondo dell’associazionismo di Busto saluta Luca Torno per l’ultima volta

Si è svolta questa mattina, venerdì, la cerimonia funebre di Luca Torno, il pubblicitario originario di Robecchetto ma molto noto a Busto Arsizio, morto improvvisamente domenica mattina dopo essere stato trasportato in ospedale.

Torno aveva 54 anni e da circa una decina si occupava di comunicazione in ambito sociale attraverso la sua agenzia Royal Time. Spesso collaborava con l’amministrazione comunale nell’organizzazione di eventi legati all’associazionismo.

Tra i presenti al funerale in San Giovanni, infatti, c’erano diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale a partire dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, la responsabile dei servizi sociali Paola Reguzzoni e l’assessore al Personale Mario Cislaghi. Presenti anche alcuni esponenti del mondo delle associazioni cittadine come Rudi Collini di Confcommercio, Emanuela Bossi di Mai Paura, Ivanoe Pellerin della Lilt, Cinzia Di Pilla di Eva Odv e altre realtà.

Ha detto don Giuseppe Colombo, durante l’omelia: “La morte di Luca ha un alone di mistero che suscita tanti interrogativi che meritano una risposta. Le parole che possiamo dire rimangono sospese e quelle di consolazione sono come il sole d’inverno. Dobbiamo fidarci del Signore perché in quel momento in cui era solo lui c’era”.