Il Panathon Club La Malpensa riparte a settembre con una serie di appuntamenti

Esaurita la pausa estiva, il Panathlon Club La Malpensa rilancia la propria attività associativa con un fittissimo calendario di eventi.

Nelle parole del Presidente Sergio La Torre, le anticipazioni relative alle imminenti settimane malpensanti: «Complice il periodo estivo le nostre attività sono ridotte ai minimi termini anche se, in prospettiva autunnale, ci stiamo dando da fare per organizzare o partecipare ad una serie di eventi che vedrà noi panathleti alle prese con ben tre Feste dello Sport, quelle in calendario il 7 settembre a Gallarate, il 14 a Busto Arsizio e il 15 a Legnano. Una presenza attiva che dimostrerà come il Panathlon La Malpensa ha a cuore la vicinanza con tutte quelle associazioni sportive del nostro territorio che intendano creare insieme a noi una rete di collaborazioni anche per il futuro. Proprio in questi giorni sono state definite due iniziative, che si svolgeranno a settembre, patrocinate dal nostro club, la prima con AIASport di Busto Arsizio che si occupa di far praticare sport a persone disabili, la seconda con ASSL di Legnano con un incontro dal titolo “Io non perdo mai: o vinco, o imparo”. Senza dimenticare il patrocinio dato al 1° Trofeo Fondazione Bianca Ballabio, torneo di golf che si disputerà alle Robinie Golf Club il prossimo 26 ottobre. Contatti nel frattempo sono stati presi con la caserma Ugo Mara di Solbiate Olona per organizzare nel 2025 un’iniziativa in collaborazione con la NATO, in cui poter far conoscere le nostre attività unite a quelle dei centri sportivi militari. Insomma, i prossimi saranno mesi intensi sotto ogni punto di vista, con il Panathlon Club La Malpensa teso a far conoscere la nostra realtà in vari modi, nel tentativo di promuovere nel migliore dei modi lo sport a praticanti e non».

Nello specifico, la prossima canonica conviviale mensile avrà luogo martedì 17 settembre alle 19 sul Lago di Monate presso il Ristorante “il Coppale” di Cadrezzate con tema subacquea. Protagonista assoluto la leggenda dell’apnea Gianluca Genoni che svelerà i segreti della disciplina accompagnato dalla Scuba Libre Diving di Busto Arsizio. A compendio, l’attraversamento del lago da parte del nuotatore di fondo Massimiliano Ferrario.

In più, una folta serie di eventi patrocinati dal Club riepilogati a seguire:

Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre – Festival dei libri sportivi “SportivaMente” a Busto Arsizio

Dal 5 al 14 settembre – Primo Torneo “Bianca Ballabio” (Open Femminile di Tennis Limitato 2.1 presso Tennis Club Busto Arsizio)

Sabato 7 settembre – Giornata dello Sport a Gallarate

Sabato 14 settembre – Sport in Piazza a Busto Arsizio a cura ASSB

Domenica 15 settembre – Giornata dello Sport a Legnano a cura ASSL – “AIA Sport !” a Busto Arsizio

Giovedì 26 settembre – Incontro a Legnano dal titolo “Io non perdo mai: o vinco, o imparo” organizzato da ASSL

Sabato 26 ottobre – Primo Trofeo Fondazione “Bianca Ballabio” di Golf presso Le Robinie Golf Club