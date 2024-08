Il Pd di Angera-Ispra-Ranco sulla revoca della cittadinanza a Mussolini: “Un plauso al consiglio comunale”

Il Circolo del Partito Democratico dei Comuni di Angera, Ispra e Ranco applaude alla notizia della revoca a Benito Mussolini della cittadinanza onorario angerese.

Lo scorso mercoledì 31 luglio il consiglio comunale di Angera si infatti è ritrovato per votare, tra i 17 punti all’ordine del giorno, l’annullamento del conferimento di cui fu insignito il duce nel 1924 dalla città ai piedi della Rocca di Angera. In occasione della seduta pubblica, tramite una mozione dei tre gruppi d’opposizione, è stata contestualmente approvata all’unanimità anche la condanna di tutti i totalitarismi e tutte le dittature con la celebrazione del 23 agosto della Giornata Europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari. «Libertà e democrazia che furono negati dal Duce e dalla sua ideologia fascista non morta negli anni e capace ancora di seminare lutti come quello della strage della stazione di Bologna del 1980 il cui triste anniversario ricorre proprio oggi 2 agosto» commenta il circolo PD del Sud Verbano.

Riportiamo integralmente la nota firmata dal segretario Giorgio Broggi.

Il Circolo PD di Angera-Ispra-Ranco, nell’apprendere con soddisfazione che Il Consiglio Comunale di Angera, nella seduta pubblica di mercoledì 31 luglio 2024 all’unanimità ha votato una mozione con la quale, oltre a recepire la risoluzione del 19 settembre 2019, emanata dal Parlamento Europeo, con la quale si condannano tutti i totalitarismi e le dittature, ha tolto la cittadinanza onoraria data nel 1924 al Duce.

Un plauso particolare a tutti i componenti del gruppo di maggioranza Allea che ha perseguito questo obbiettivo fin da quando nel Consiglio Comunale di Angera sedeva nei banchi della minoranza.

Bene ha fatto, a nostro avviso il Consigliere di Minoranza Alfio Storari che durante il dibattito e le dichiarazioni di voto ha ricordato che un amministrazione non deve e non può occuparsi solo di amministrare ma deve anche lanciare messaggi forti sulle questioni etiche e sociali.

Ringraziamento particolare al sindaco Marcella Androni, al Vice sindaco Milo Manica e alla consigliera di maggioranza Claudia Grossi che con i loro interventi hanno ben ricordato la Costituzione Italiana scritta dalle madri ed ai padri costituenti su incipit della guerra Partigiana di Liberazione per garantire un futuro di libertà e democrazia alla nostro Nazione.

