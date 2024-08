Il picnic di Ferragosto nei prati del Monastero di Torba

Picnic nel prato ai piedi della Torre e visite guidate sono gli ingredienti per vivere Ferragosto, come da tradizione, nel cuore verde del Varesotto.

Nel programma di giovedì 15 agosto al Monastero di Torba c’è anchhe la possibilità di noleggiare e-bike (per adulti e su prenotazione), per andare alla scoperta della Valle Olona sulla ciclabile lungo l’ansa del fiume.

Per partecipare al Picnic munirsi di telo e pranzo al sacco oppure contatare il ristorante interno Antica Torre che, per l’occasione, propone su prenotazione speciali bauletti da picnic.

Le visite guidate partiranno alle ore 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30.

Il Monastero di Torba sarà aperto dalle ore 10 alle 18, ultimo ingresso un’ora prima.

BIGLIETTI

Intero: € 8

Ridotto Residenti (Comune di Gornate Olona e Castelseprio), Iscritti FAI, disabili e bambini fino ai 5 anni: gratuito

Ridotto bambini e ragazzi 6-18 anni: € 4

Biglietto Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 21

INGRESSO + VISITA GUIDATA

Intero: € 15

Ridotto Residenti (Comune di Gornate Olona e Castelseprio), iscritti FAI e disabili: € 7

Bambini fino ai 5 anni: gratuito

Ridotto bambini e ragazzi 6-18 anni: € 11

Biglietto Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 40

Convenzione Abbonamento Musei Lombardia: Contattare la struttura per sconti riservati.

Per informazioni 0331 820301 oppure faitorba@fondoambiente.it

CESTINI DA PICNIC

Bauletto 17 €: Insalatina di farro con verdure fresche di stagione cubettate e basilico, pane casereccio, dolce della casa, acqua 0,5l + posate e tovaglioli a perdere

Bauletto 12 €:Tramezzini con prosciutto cotto, maionese e misticanza oppure tramezzini con zucchine grigliate e formaggio morbido vaccino, sacchettino di chips di patate, dolce della casa, acqua 0,5l + tovaglioli a perdere

Per informazioni e prenotazioni ristorante 348 8687196 oppure anticatorre.torba@gmail.com.