Incendio in una casa di Besano, una persona leggermente ustionata

Alle ore 9.30 di sabato 3 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte sulla strada provinciale 51 nel comune di Besano per un’incendio all’interno di un’abitazione.

Galleria fotografica Incendio a Besano 3 di 3

Gli operatori si sono subito occupati di mettere la zona in sicurezza e soccorrere i presenti. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e un’ambulanza, una persona è rimasta leggermente ustionata.