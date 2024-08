Incidente tra Saronno e Caronno Pertusella, grave un motociclista

È di un ferito grave il bilancio dell’ incidente stradale avvenuto questa mattina, martedì 6 agosto, su Corso della Vittoria a Caronno Pertusella.

È accaduto alle 11 del mattino, all’ingresso dell’abitato di Caronno dopo la zona industriale: si sono scontrate una moto e un’autoveicolo.

Sul posto sono intervenuti subito in “codice rosso” ambulanza della Croce Rossa di Saronno, autoinfermieristica e automedica: sono stati soccorsi tre uomini.

Il motociclista, un 38enne, è stato trasferito in ospedale a Milano, al Niguarda, in gravi condizioni. Le altre due persone, a bordo dell’auto, non hanno riportato ferite gravi.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale di Caronno-Pertusella, secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una mancata precedenza da parte del guidatore dell’auto, che usciva da una traversa laterale.