L’appello del canile rifugio di Uboldo: “Agosto è il mese più difficile, servono cibo e materiale per le pulizie”

Niente ferie per i volontari del canile di Uboldo e dell’associazione Una luce fuori dal lager che lo gestisce, ma anche difficoltà legate al periodo estivo.

«Agosto è un mese particolarmente difficile per chi si occupa quotidianamente di animali – raccontano – Gli eventi, le cene di beneficenza, i banchetti, le raccolte alimentari ovviamente sono ferme. Le città sono deserte e le persone in ferie o staccano la spina. Noi non possiamo permetterci di andare in ferie, non possiamo mollare perché abbiamo delle vite, in particolare 74 cani, a cui provvedere, far uscire, pulire i box, garantire le terapie, l’erogazione dei pasti, e questo tutti i giorni, 365 giorni all’ anno perché siamo responsabili del loro benessere, della loro felicità e serenità, della loro vita».

Sacrifici che condivisi possono pesare di meno, dicono i volontari lanciando un appello: «Anche da lontano o se siete in ferie potete fare un piccolo gesto di solidarietà e d’affetto nei confronti dei cani del rifugio. E’ vero ora sono salvi ma nella loro vita ne hanno passare tante, tolti da sofferenza, persone cattive e canili lager. Potete aiutare il nostro rifugio e i nostri cani inviando scatolette di cibo (umido), biscotti o anche materiale di consumo quotidiano per le pulizie che vanno garantite con particolare attenzione in questo periodo di grande caldo».

Chi volesse sostenere i volontari e i cani garantendo cibo e materiali può portarli direttamente al canile, che si trova in via della Liberazione 123 a Uboldo.

E’ possibile anche fare una donazione all’associazione Una luce fuori dal lager. A questo link trovate tutte le modalità e le indicazioni per effettuare un versamento

Per contattare il canile, oltre al sito www.canilisaronno.com e alla pagina Facebook potete Whatsapp con i seguenti numeri 333 9521373- 338 1658329

o la mail canilisaronno@gmail.com