Liquidi nei bagagli a mano in aeroporto: da settembre tornano le vecchie regole

A partire dal primo settembre 2024 negli aeroporti ritornano le “vecchie regole” per quanto riguarda liquidi, gel e aerosol trasportati nei bagagli a mano.

La Commissione Europea ha infatti temporaneamente reintrodotto le restrizioni che vedono come capacità massima consentita 100ml per ogni contenitore. La misura è stata reintrodotta per rafforzare la sicurezza negli aeroporti. Durante i controlli sarà comunque possibile lasciare nel bagaglio a mano i liquidi, i cellulari e i computer portatili, senza la necessità di estrarli, purché rispettino i limiti nuovamente imposti.

Naturalmente le restrizioni sono valide anche negli aeroporti di Milano, fra cui l’aeroporto di Malpensa.