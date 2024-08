Musica, cabaret, schiuma party, ballo liscio e Palio: a Rescaldina torna la Festa dell’Uva

Musica, cabaret, ballo liscio, schiuma party, buon cibo e voglia di divertirsi. Da venerdì 6 a domenica 22 settembre all’oratorio San Luigi di Rescalda torna la Festa dell’Uva, appuntamento che per la frazione – e non solo – è ormai un vero e proprio classico e anche quest’anno tornerà a colorare il paese con tre weekend di eventi.

Si parte venerdì 6 settembre, quando le cucine sforneranno grigliata e calamari fritti, verranno presentate le squadre dell’A.C. Rescalda e DJ Ruben terrà a battesimo il palco baraonda con “Voglio tornare nella dance” con tanto di schiuma party, mentre sul palco barlafus ci sarà spazio per il cabaret con Gianluca Impastato e poi per la musica dal vivo con i Rambling. Sabato 7 sulla tavola della Festa dell’Uva saranno protagonisti i sapori di Lombardia, mentre sul palco baraonda si ballerà il liscio con Barbara e Luca e sul palco barlafus andrà in scena un rock dance party con i TSO. Chiuderanno il primo weekend domenica 8 il pranzo con gnocchi fatti in casa con sugo di luganega (solo su prenotazione) e in serata il ballo liscio con Roby e Carla sul palco baraonda e la musica dei BKG sul palco barlafus.

Si riaccendono fornelli e riflettori venerdì 13 con fritto di calamari, pulled pork, grigliata e panini, mentre sul palco baraonda si ballerà il liscio con Gabriel e Simona e sul palco barlafus saliranno i 4UB, cover band degli U2. Sabato 14, invece, la prima voce in cartellone è la presentazione delle squadre della Pallacanestro Rescaldina, seguita dal tributo ai Beatles con i The Shout sul palco barlafus e dal liscio con Alex e Antonella sul palco baraonda: il tutto mentre in cucina saranno protagonisti i sapori di mare. Ultimo appuntamento del fine settimana il pranzo con pappardelle al ragù di cinghiale (su prenotazione), mentre in serata Francesca e Mauro riporteranno il ballo liscio sul palco baraonda e i VerdErame suoneranno sul palco barlafus.

Gran finale per la Festa dell’Uva da venerdì 20 con pulled pork, fritto di calamari grigliata a panini, il liscio con Roby e Sonia sul palco baraonda e il tributo a Vasco Rossi con i MegaShow sul palco barlafus. Sabato 21, invece, largo ai sapori di Sardegna con la Max Fabiani Band che porterà i grandi successi degli anni ’60, ’70 e ’80 sul palco baraonda e la musica dei Turno di Notte che risuonerà dal palco barlafus. Si chiude domenica 22 ci sarà il pranzo per i “diversamente giovani” e i “2 risotti” come piatto speciale, un pomeriggio di festa con il Palio di Rescaldina, il villaggio e i giochi medievali e in serata la musica degli Energy sul palco barlafus e il liscio con Barbara e Luca sul palco baraonda. Durante tutta la manifestazione ci saranno giochi per bambini, e la pesca di beneficenza e la vendita di libri usati saranno sempre aperte al bar dell’oratorio.