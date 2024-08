Pro Patria eliminata dalla Coppa Italia: i rigori premiano la Pro Vercelli

Calci di rigore amari per la Pro Patria, eliminata al secondo turno di Coppa Italia dalla Pro Vercelli.

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Pro Vercelli Coppa Italia 4 di 30

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradini)

La sfida di Busto Arsizio di domenica 18 agosto, iniziata alle 21 e terminata poco prima di mezzanotte, è stata decisa ai tiri di rigore dopo 120′ di assoluta parità, con la gara ferma sullo 0 a 0 dal fischio di inizio fino al termine secondo tempo supplementare nonostante la Pro Vercelli fosse rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Iezzi al 75′ per proteste.

Per i tigrotti bianco-blu fatali gli errori consecutivi dagli undici metri di Mallamo e Sassaro (traversa) e poi di Mehic quando la sfida si era protratta ad oltranza, fino al rigore decisivo di Serpe che, insieme alle due parate di Rizzo, ha regalato la vittoria e il passaggio del turno alle bianche casacche piemontesi.

PRO PATRIA-PRO VERCELLI 0-0 (0-0) – 4-5 d.c.r.

PRO PATRIA (3421): Rovida; Sassaro, Cavalli, Travaglini (16′ pts Palazzi); Somma (23′ st Vaglica), Nicco (34′ st Mallamo), Ferri, Piran (40′ st Mehic); Terrani (1′ st Citterio), Pitou; Toci (1′ st Curatolo). A disposizione: Bongini, Bashi, Alcibiade, Frattini, Ferrario, Miculi. Allenatore: Colombo.

PRO VERCELLI (3421): Rizzo; Biagetti (36′ st Clemente), Serpe, De Marino; Vigiani (22′ st Louati), Iotti, Emmanuello, Carosso (7′ sts Casazza); Rutigliano (39′ st Martiner), Bunino (1′ st Coppola); Dell’Aquila (22′ st Iezzi). A disposizione: Passador, Lancellotti, Fiumanò, Gheza, Cugnata, Contaldo, Ronchi, Corradino. Allenatore: Cannavaro.

Ammoniti: Somma (PPA), Nicco (PPA), Iezzi (PVE), Sassaro (PPA), Iotti (PVE), Rizzo (PVE)

Espulso: 30′ st Iezzi (PVE)

Arbitro: Andeng Tona Mbei di Cuneo

Collaboratori: Chichi di Palermo e Sbardella di Belluno

IV Ufficiale: Iacobellis di Pisa