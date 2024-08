Professioni sanitarie: all’Insubria assegnati 199 posti per infermieristica, 20 di ostetricia e 38 di fisioterapia

Sono 249 i posti del corso di infermieristica dell’Università dell’Insubria nel prossimo anno accademico 2024/2025. La conferma dell’offerta è contenuta nel decreto firmato dal Ministro dell’Università Anna Maria Bernini che dispose in totale 20.525 posti oltre a 279 di infermiere pediatrico, con un incremento di 466 rispetto allo scorso anno a livello nazionale. L’offerta complessiva di posti è stata definita considerando sia la capacità formativa degli atenei sia il fabbisogno indicato dal Ministero della Salute

199 posti di infermieristica all’Insubria

Come lo scorso anno, l’Insubria può disporre di 50 posti nella sede dell’ospedale di Busto Arsizio, 99 in quella di Como e 100 a Varese, grazie alla collaborazione tra le tre Asst.

Oltre 2300 i posti in totale in Lombardia

Negli altri atenei lombardi, l’Università di Brescia ha ottenuto 393 posti, suddivisi in 7 sedi, l’’università Cattolica ne avrà 95 a Brescia ( gli altri nelle diverse sedi sparse in Italia). Humanitas avrà 200 posti in Lombardia di cui 35 a Castellanza, 50 a Bergamo e 100 a Pieve Emanuele. Il Policlinico mette a disposizione 810 posti di cui 527 a Milano, 55 a san Donato, 38 a Rho, 50 a Magenta, 35 a Lodi, 40 a Crema, 35 a Cesano Boscone e 30 a Cernusco sul Naviglio.

A Milano Bicocca assegnati 340 posti di cui 105 a Bergamo, 60 a Lecco, 115 a Monza e 60 a Sondrio. Al san Raffaele di Milano assegnati 90 posti.

291 i posti assegnati all’università di Pavia divisi in 80 IRCCS Maugeri, 98 IRCCS Policlinico san Matteo, 69 Istituto di cura città di Pavia e 44 a Vigevano.

In totale, la Lombardia attiverà oltre 2300 posti per il corso di infermieristica.

L’Università del Piemonte Orientare ha 44 posti nella sede di Novara.

All’Insubria anche 20 posti in ostetrica e 38 in fisioterapia

All’Insubria assegnati infine 20 posti di ostetricia confermando il dato degli scorsi anni. Sessanta i posti per il corso di educatore professionale e 38 quelli di fisioterapia. Completano il quadro delle professioni sanitarie i 20 posti di igiene dentale, i 15 del corso “tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 20 posti di tecnico di laboratorio biomedico e 20 di tecnico di radiologia medica. Nella sede dell’Insubria di Como, infine, 24 posti del corso tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Tra le particolarità, previsti, per la prima volta, 200 posti del corso di laurea in osteopatia: suddivisi tra tre atenei che sono attualmente in fase di accreditamento.

Nel decreto il Ministero ha previsto, inoltre, delle modalità più flessibili per assegnare i posti lasciati vacanti o che si liberano per ritiro degli iscritti. È questo un tema posto dagli ordini professionali nella più complessa “questione infermieristica”.