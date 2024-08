Pubblicati i gironi di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei raggruppamenti, dando di fatto inizio alla stagione 2024/2025.

ECCELLENZA

Sarà un campionato ricchissimo, pieno di derby e di squadre blasonate come raramente se ne sono visti in passato. Nel girone A dell’Eccellenza lombarda ci saranno infatti nomi di peso assoluto, squadre che stanno investendo tanto e promettono un torneo di livello altissimo: ecco dunque la Caronnese che vuole tornare in serie D dopo il secondo anno di fila in purgatorio, la Solbiatese che dopo la cavalcata in Coppa Italia non nasconde le proprie ambizioni, l’Fbc Saronno che sta costruendo una squadra competitiva e affamata. Dal Varesotto occhio anche all’Ispra, neopromossa ambiziosa e costruita dalle mani sapienti di un conoscitore di calcio come Enzo Genco, la Sestese, ormai una certezza della categoria e la Vergiatese del presidente Fraietta vogliosa di riscatto dopo una stagione fatta di alti e bassi. Ci sono anche nomi pesanti come il Pavia, la Base 96, altra formazione per cui l’Eccellenza è casa, l’Ardor Lazzate che promette scintille visto il calciomercato fatto. E ancora il Casteggio, la neopromossa Rhodense che non vuole smettere di festeggiare, il Cinisello, la Lentatese, il Mariano e il Meda che da tre anni prova a salire in serie D, il Robbio e il Sedriano.

Capitolo a parte per il Legnano, sceso dalla serie D dopo il playout malamente perso con la Castellanzese e nel bel mezzo di un mare di dubbi: il presidente Enea Benedetto ha festeggiato l’ammissione alla categoria con un post sui social, ha annunciato la nuova struttura societaria, ma al momento (5 agosto) non si conosce praticamente niente su rosa e allenatore (atteso a breve il nome), non le premesse migliori per cominciare la stagione col piede giusto, senza dimenticare che per ora l’ipotesi di giocare allo stadio Mari, storica casa dei lilla, è preclusa.

PROMOZIONE

Girone A ricchissimo di squadre del Varesotto e dell’Alto Milanese. Troviamo dopo tanti anni il derby tra Verbano, retrocesso dall’Eccellenza, e Gavirate, torna in categoria l’ambizioso Morazzone, promette scintille l’Olimpia Tresiana che ha riagguantato la categoria così come il Luino, che si è guadagnato la promozione vincendo la Coppa Italia. Da non dimenticare la Besnatese, ormai una certezza in questi lidi, e il Valleolona. Non vorranno fare da comparse l’Accademia BMV, la nuova formazione Accademy Turate Mozzate frutto di una fusione che porterà risorse al settore giovanile e alla prima squadra, Aurora Cantalupo, Baranzatese, Cob 91, Canegrate, Castanese, Ceriano Laghetto e Universal Solaro. Livello molto alto, non c’è niente di scontato.

PRIMA CATEGORIA

Nel Girone A quasi tutto varesino tutti ad inseguire, almeno sulla carta, il Gallarate Calcio. Ma occhio alle sorprese. Iscritte ci sono Amici dello Sport, Arsaghese, Cantello Belfortese, Fc Tradate, Folgore Legnano, Gorla Minore, Marnate Gorla, Garbagnate, San Michele, Sommese, Union Villa Cassano, Valceresio, Antoniana, France Sport e Faloppiese.

Nel Girone B la Gerenzanese se la vedrà con molte squadre del Comasco con poche eccezioni brianzole: Sc United, Ardisci e Maslianico, Bovisio Masciago, Veniano, Menaggio, Cassina Rizzardi, Lomazzo, Canzese, Luisago Portichetto, Monnet Xenia Sport, Montesolaro, Rovellasca, Limbiate, Itala e Bulgaro.

SECONDA CATEGORIA

Il Girone M è tutto Rho centrico o quasi con Accademia Bustese, Casorezzo, Concordia, Cuggiono, Furato, Lainatese, Longobarda 2010, Marcallese, Mazzo 80, Oratoriana Vittuone, Oratorio Lainate Ragazzi, Oratorio San Francesco, Pero, Polisportiva Albairate, Pregnanese, Virtor Rho.

Le varesotte sono nel Girone X dove troviamo Angerese, Aurora Induno, Brebbia, Caesar, Bosto, Caravate, Ceresium Bisustum, Cuassese, Don Bosco, Eagles Caronno Varesino, Gazzada Schianno, Jeraghese, Laveno Mombello, Mercallo, Oratorio di Cuvio, Union Tre Valli.

Nel Girone Z tante presenze del Legnanese con qualche incursione del Basso Varesotto: Amor Sportiva, Ardor, Torino Club Marco Parolo, Città di Samarate, Borsanese, Busto 81, Cistellum, Legnarello, Lonate Ceppino, Mocchetti, Pro Juventute, Robur, San Marco, Solbiatese, Union Oratori Castellanza, Virtus Cantalupo.