Raccolta differenziata: Gavirate comune virtuoso ma guai agli incivili

Cestini colmi, rifiuti abbandonati vicino all’isola ecologica o nei parchi e nelle strade cittadine. Il problema della spazzatura è al centro di un’ordinanza del sindaco di Gavirate Massimo Parola che ribadisce e puntualizza il servizio di raccolta differenziata e le modalità di smaltimento corretto per la salvaguardia dell’ambientale, del decoro ma anche dell’igiene.

Nell’atto, si ricordano le frequenze della raccolta porta a porta che sono quindicinali per vetro e lattine e per la frazione indifferenziata, settimanale per plastica, carta e cartone e due volte alla settimana per la parte umida compostabile. Il Comune di Gavirate mette anche a disposizione, su richiesta, la raccolta dei pannolini di bambini e adulti da raccogliere in un apposito sacco rosso il cui prelievo è quindicinale nelle settimana alternativa alla frazione secca.

L’ordinanza sindacale sottolinea così le regole della raccolta differenziata per massimizzare il conferimento porta a porta. Il problema della maleducazione viene sollevato per ribadire divieti e sanzioni per i maleducati che abbandonano i propri rifiuti. Al di là del comportamento di pochi, il comune di Gavirate si conferma tra quelli virtuosi in tema di raccolta differenziata