Ripristinato l’asfalto in via Ambrosoli a Gallarate. Alfa: “Cedimento non dovuto alla fogna”

Manto stradale ripristinato e viabilità riaperta regolarmente. Al lavoro i tecnici di Alfa che ieri sera, dopo la segnalazione di un cedimento in via Ambrosoli a Gallarate, sono intervenuti per effettuare un controllo alla rete fognaria che è risultata integra, senza alcuna rottura.

Dunque, il cedimento dell’asfalto non è stato causato da problemi alla fognatura, ma presumibilmente da lavori eseguiti per la posa di altre reti, non di competenza del Gestore Idrico.

I tecnici di Alfa sono intervenuti altresì nella vicina via Milano per verificare le cause di un altro piccolo cedimento, anche in questo caso non riconducibile a un malfunzionamento della rete fognaria.