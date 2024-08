Temperature in calo e temporali nel weekend

Un altro giorno di caldo afoso e poi le temperature si abbasseranno e arriveranno anche i temporali. Secondo le previsioni meteorologiche del Centro Geofisico Prealpino dopo questo venerdì 16 agosto soleggiato e caldo afoso (31/34 °C), con poche nuvole e qualche temporale su Alpi e Prealpi, ci sarà un graduale cambiamento.

Sabato 17 agosto si potranno avere temporali dal pomeriggio sui rilievi, in estensione in serata e nella notte alla pianura a partire dal Piemonte. Farà ancora caldo e ci sarà afa, con le temperature massime a 29/32 °C e le minime in diminuzione a 20/23 °C.

Domenica 18 agosto cambia il tempo, molto nuvoloso con rare schiarite e rovesci e temporali diffusi, localmente intensi. In serata attenuazione delle precipitazioni a partire da Piemonte e Varesotto. Ci sarà anche un marcato calo delle temperature con le minime a 18/21 °C e le massime a 22/25 °C.

La tendenza per la prossima settimana: si preannuncia un lunedì 19 agosto soleggiato con leggero favonio e bel tempo, caldo più secco e gradevole da martedì 20 agosto, con massime a 30/32°C.