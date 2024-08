Truffa del falso nipote, arrestata nel Luganese una 17enne

Una giovanissima 17enne è stata arrestata nel Luganese. La ragazza di origine ceca è sospettata di aver preso parte a diverse truffe agli anziani del tipo “chiamate shock” o truffe del falso nipote.

Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. Negli ultimi casi segnalati, gli autori (spacciandosi per un nipote, una persona attiva in campo medico o per un agente di polizia) chiedono con insistenza un’importante somma di denaro necessaria a coprire delle spese o le cure di un congiunto stretto affetto da una grave malattia o incorso in un incidente della circolazione.

Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), mettono pressione sulla vittima e la spronano a immediatamente consegnare il denaro a disposizione o gli averi custoditi in casa.

La 17enne è stata arrestata a Rivera, dove si era recata per prendere in consegna la refurtiva, grazie alla prontezza di riflessi di un’anziana vittima, che ha avvisato per tempo la Polizia cantonale permettendo in questo modo di organizzare celermente un apposito dispositivo. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di tentata truffa aggravata. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.

Da segnalare che negli ultimi giorni è stato registrato un nuovo incremento di questo genere di raggiro. Ulteriori informazioni e consigli sono disponibili consultando il seguente indirizzo: https://www4.ti.ch/di/pol-new/prevenzione/truffe/truffe-telefoniche