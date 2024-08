Un nuovo commissario alla questura di Varese, è arrivata Federica Tolomeo: dirigerà l’ufficio immigrazione

Il Questore della provincia di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza ha dato il benvenuto al neo Commissario della Polizia Stato Federica Tolomeo, assegnata alla Questura di Varese dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, all’esito del corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia.

La dottoressa Federica Tolomeo, 29 anni, calabrese, è laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione di avvocato. Vincitrice del concorso per Commissario di Polizia, ha frequentato il 112° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, a Roma, nell’ambito del quale ha conseguito il Master di II livello in Diritto, Gestione e Organizzazione della Sicurezza. Prima di diventare Funzionario di Polizia, nel 2022, ha ricoperto il ruolo di Funzionario addetto all’ufficio per il processo presso la Corte di Appello di Catanzaro I Sezione Penale.

In Questura, la Dottoressa Tolomeo, al termine di un periodo di tirocinio, andrà a dirigere l’Ufficio Immigrazione. A lei i migliori auguri di benvenuto da parte del Questore e di tutta la Polizia di Stato della provincia varesina.