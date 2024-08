Uno speciale materassino per il soccorso alpino di Varese

Periodo intenso quello estivo per gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: oltre agli interventi, che di solito aumentano in base all’incremento delle persone che vanno in montagna o praticano attività legate ad essa, ci sono anche i momenti di addestramento e formazione.

Nei giorni scorsi, i tecnici della Stazione di Varese hanno partecipato a un’esercitazione, finalizzata all’uso di dispositivi per il soccorso tecnico – sanitario. In particolare, con la presenza di un medico e di un istruttore regionale sanitario, entrambi del Cnsas, i soccorritori hanno approfondito l’impiego di un particolare materassino a depressione, utilizzato in modo specifico con la barella in dotazione al Cnsas.

Uno strumento molto leggero, che proprio per questo grava meno sulle operazioni. I partecipanti hanno provato le diverse tecniche di imbarellamento, attraverso un simulato in ambiente di un intervento reale, nelle ore serali. Il medico e l’istruttore hanno supervisionato le manovre e gestito la parte di formazione sanitaria.